Икарди не планирует покидать ПСЖ

Форвардхотел бы остаться в команде, о чем заявил в комментарии RMC Sport.

Нападающий выступает за клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Интеру».

«Я сделаю все, чтобы остаться в ПСЖ. Мы хорошо провели октябрь, но впереди еще много работы. Я должен показывать свой уровень и дальше. После завершения сезона посмотрим, смогу ли я остаться в команде. Я прибыл во Францию, чтобы проявить сюда. ПСЖ — одна из лучших команд мира», — отметил Икарди.

26-летний аргентинец в текущем сезоне провел восемь матчей за парижан и забил семь голов при одном ассисте. 0