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    СМИ: Ташуев покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера»

    Футбол
    Российский специалист Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Шахтера», сообщает «Прессбол».

    Сергей Ташуев
    Сергей Ташуев

    На ближайший матч чемпионата Белоруссии со «Славией» команду выведет тренер дубля Сергей Никифоренко — в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды. Встреча 28-го тура состоится в Солигорске 9 ноября.

    По сведениям источника, решение по новому главному тренеру «Шахтера» будет принято в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что команду возглавит украинец Юрий Вернидуб.

    60-летний россиянин возглавлял «Шахтер» с апреля 2018 года.

    Накануне «Шахтер» сыграл вничью с «Динамо» (Брест) — 1:1. Команда занимает третье место в чемпионате, имея в активе 59 очков в 27 матчах. 0

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