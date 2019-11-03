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    Матвеев: Для болельщиков была интересная концовка

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    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился впечатлениями после ничейного результата с «Ростовом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев

    «Сложно было, да, забили на 93-й и 95-й минутах, это, конечно, для болельщиков была интересная концовка. Большая заслуга наших ребят, они молодцы.

    Наверное, в первом мяче, который мы пропустили, немного недоработали, когда забили с добивания. Раскладывать плюсы и минусы тяжело сразу после игры.

    В конце "Краснодар" играл не свой футбол? "Ростов" играл в более оборонительный футбол, конечно, нагнетали в штрафной соперника, использовали это оружие.

    Мы довольны заменами, Игнатьев отдал голевую и забил. Что в раздевалке? Все спокойно, они понимают, что сделали небольшое чудо, но ждали от этой игры большего.

    Хотели выиграть, надеялись, что сможем это сделать», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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