Матвеев: Для болельщиков была интересная концовка

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после ничейного результата с(2:2) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Сложно было, да, забили на 93-й и 95-й минутах, это, конечно, для болельщиков была интересная концовка. Большая заслуга наших ребят, они молодцы.

Наверное, в первом мяче, который мы пропустили, немного недоработали, когда забили с добивания. Раскладывать плюсы и минусы тяжело сразу после игры.

В конце "Краснодар" играл не свой футбол? "Ростов" играл в более оборонительный футбол, конечно, нагнетали в штрафной соперника, использовали это оружие.

Мы довольны заменами, Игнатьев отдал голевую и забил. Что в раздевалке? Все спокойно, они понимают, что сделали небольшое чудо, но ждали от этой игры большего.

Хотели выиграть, надеялись, что сможем это сделать», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0