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    Берг и Сулейманов сыграют против «Ростова» с первых минут

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    Стали известны составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Олссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

    Запасные: Адамов, Крицюк, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Онугха.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Еременко, И. Попов, Глебов, Хаджикадунич, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Сигурдссон, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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