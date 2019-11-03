Берг и Сулейманов сыграют против «Ростова» с первых минут

Маркус Берг
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Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Олссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.
Запасные: Адамов, Крицюк, Фьолусон, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Онугха.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Еременко, И. Попов, Глебов, Хаджикадунич, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Сигурдссон, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.