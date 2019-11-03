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    «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»

    «Краснодар» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 34-й минуте открыли гости. Шомуродов классно пяткой отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Алексея Ионова, а тот исполнил точный удар в касание в угол ворот.

    На 41-й минуте «Ростов» удвоил преимущество. После подачи с правого фланга атаки от Козлова мяч рикошетом от Мартыновича отлетел прямо под удар Ионову, а тот с выгодной позиции был точен.

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    Отквитать один мяч хозяевам удалось только в компенсированное время. На третьей добавленной минуте, после длинной передачи из глубины поля, Иван Игнатьев неожиданно выбежал один на один по месту левого форварда и отправил мяч в дальний угол ворот «Ростова».

    А на пятой компенсированной минуте Урош Спаич, с передачи от Намли с левого фланга атаки, сравнял счет в матче ударом головой из центра чужой штрафной.

    Команда Валерия Карпина (30 очков) завершила первый круг на втором месте таблицы РПЛ, опережая «Локомотив» за счет победы в личной встрече. «Краснодар» (29 очков) остался четвертым.

    РПЛ.15-й тур
    «Краснодар» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:2 (0:2)
    Голы: Ионов, 34 (0:1). Ионов, 41 (0:2). Игнатьев, 90+3 (1:2). Спаич, 90+5 (2:2)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Сулейманов, Олссон (Уткин, 46), Вилена, Фернандеш (Намли, 72), Ари, Берг (Игнатьев, 75)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Еременко, Глебов (Сигурдссон, 86), И.Попов (Зайнутдинов, 68), Ионов, Шомуродов, Байрамян (Саплинов, 79)Предупреждения: И.Попов, 53. Еременко, 57. Чистяков, 63. Зайнутдинов, 77
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