«Краснодар» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 15-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче на 34-й минуте открыли гости. Шомуродов классно пяткой отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Алексея Ионова, а тот исполнил точный удар в касание в угол ворот.

На 41-й минуте «Ростов» удвоил преимущество. После подачи с правого фланга атаки от Козлова мяч рикошетом от Мартыновича отлетел прямо под удар Ионову, а тот с выгодной позиции был точен.

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Отквитать один мяч хозяевам удалось только в компенсированное время. На третьей добавленной минуте, после длинной передачи из глубины поля, Иван Игнатьев неожиданно выбежал один на один по месту левого форварда и отправил мяч в дальний угол ворот «Ростова».

А на пятой компенсированной минуте Урош Спаич, с передачи от Намли с левого фланга атаки, сравнял счет в матче ударом головой из центра чужой штрафной.

Команда Валерия Карпина (30 очков) завершила первый круг на втором месте таблицы РПЛ, опережая «Локомотив» за счет победы в личной встрече. «Краснодар» (29 очков) остался четвертым.