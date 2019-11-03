Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: До слез обидно

Главный тренер «Ростова»высказал мнение о ничьей с(2:2) в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Выигрывали 2:0 и пропустили 2 мяча в последнюю минуту. До слез обидно. Никакой расслабленности не было, это футбол.

Первый наш пропущенный гол — мы друг друга не поняли. Один не успел, другой помешал. Несчастный случай.

По второму голу — у нас началась запара. Присутствует момент, что мы за несколько минут до конца сели в защиту.

Пытались освежить игру заменами, но не освежили. Да, мы осуществляли большой прессинг. Наверное, поэтому за 90 минут подсели.

Впереди еще 15 туров, будем играть вот так. Все будет хорошо. Второе место "Ростова" — неожиданно для меня», — приводит слова наставника ростовчан Sportbox.ru.

Напомним, что по итогам 15 туров «Ростов» имеет 30 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. 0