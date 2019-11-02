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    Галактионов: Беспокоит отсутствие игровой практики у Рассказова и Глушенкова

    Футбол Сборная России Футбол России
    Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал состав на матчи отборочного турнира Евро-2021 с командами Латвии (15 ноября, Ростов-на-Дону) и Сербии (19 ноября, Ниш).

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    «Костяк команды сформирован, но есть несколько позиций, где мы произвели ротацию, как в случае с игроками, которые получили небольшие повреждения, так и с теми, кто на последнем сборе проявил себя не должным образом.

    Перепады бывают у всех команд и игроков. Очень важно, как они реагируют на это и проявляют себя в работе и в ближайших играх.

    Мы верим в наших ребят. Мы знаем их сильные стороны и надеемся, что в ближайших матчах за сборную они сыграют на должном уровне.

    Круговой травмирован, поэтому он пропустит ближайшие матчи сборной.

    Есть две стороны медали. Безусловно, мы рады за Максименко, Умярова. Последний после успешных матчей за сборную приобрел большую уверенность.

    Оба играют стабильно в основном составе команды, но в свою очередь, есть обеспокоенность недостаточной игровой практики Рассказова и Глушенкова.

    Анализируя прошедший отрезок чемпионата, при переходе на новую модель игры московского "Динамо" выпал из обоймы центральный защитник Евгеньев: воспитанник клуба и футболист, который провел уже достаточно встреч за молодежную сборную России на старте отборочных игр чемпионата Европы.

    Очень надеюсь, что и Евгеньев и его одноклубник Грулев будут более востребованы, что пойдет на пользу и "Динамо", и сборной страны», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

    Всего в список вошли 23 футболиста:

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»)

    Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Краснодар») 0

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