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    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.11.2019)

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 15:30 в АПЛ начнётся матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Борнмут»: Стив Кук, Натан Аке, Джошуа Кинг, Хефферсон Лерма, Арон Ремсдейл, Каллум Уилсон, Адам Смит, Диего Рико, Гарри Уилсон, Райан Фрейзер, Филип Биллинг.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Андреас Перейра, Фред, Эшли Янг, Даниэль Джеймс, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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