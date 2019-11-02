Борнмут — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.11.2019)

Составы команд:
«Борнмут»: Стив Кук, Натан Аке, Джошуа Кинг, Хефферсон Лерма, Арон Ремсдейл, Каллум Уилсон, Адам Смит, Диего Рико, Гарри Уилсон, Райан Фрейзер, Филип Биллинг.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Андреас Перейра, Фред, Эшли Янг, Даниэль Джеймс, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.