ЦСКА выложится на 150 процентов ради победы в Петербурге, уверен Семак

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с

«Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то "серая" полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится.

Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и "Зенит" будет сражаться ради победы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. 0