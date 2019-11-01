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    ЦСКА выложится на 150 процентов ради победы в Петербурге, уверен Семак

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Мне кажется, ни один тренер не обращает внимания на то "серая" полоса или еще какая-то, на предыдущие матчи. Есть ближайший, к которому команда и готовится.

    Уверен, армейцы будут выкладываться на 150 процентов, чтобы добыть победу в Санкт-Петербурге. Она и нам нужна, поэтому и "Зенит" будет сражаться ради победы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Матч состоится в субботу, 2 ноября, в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. 0

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