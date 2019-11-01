Шимански — лучший игрок «Динамо» в октябре

Полузащитникпризнан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба «бело-голубых».

20-летний поляк в прошлом месяце провел за московский клуб три матча в РПЛ, в которых «Динамо» добилось одной победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение.

Поляк набрал 32% голосов болельщиков. Второе место в голосовании занял португалец Мигель Кардозу (23%). Третья строчка осталась за Романом Нойштедтером (7%).

После 14 туров «Динамо» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

🔝 Завершилось голосование, по итогам которого болельщики выбрали лучшего футболиста #Динамо в октябре. Наибольшее количество голосов (32%) набрал польский полузащитник ⚪🔵 Себастиан Шиманьски pic.twitter.com/FqgfcpvP8L — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 1 ноября 2019 г.

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