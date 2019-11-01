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    Шимански — лучший игрок «Динамо» в октябре

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    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шимански признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба «бело-голубых».

    Себастьян Шимански
    Себастьян Шимански

    20-летний поляк в прошлом месяце провел за московский клуб три матча в РПЛ, в которых «Динамо» добилось одной победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение.

    Поляк набрал 32% голосов болельщиков. Второе место в голосовании занял португалец Мигель Кардозу (23%). Третья строчка осталась за Романом Нойштедтером (7%).

    После 14 туров «Динамо» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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