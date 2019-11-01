Караваев не считает матч против ЦСКА чем-то мегаважным для себя

Защитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

«Когда переходил в "Зенит" в статусе воспитанника ЦСКА внутренних противоречий не было. За основной состав я провел совсем немного времени, в отличие от легенд клуба — Акинфеева, Березуцких, Игнашевича. Но ЦСКА я всегда буду вспоминать добрым словом и тепло относиться к этой команде, потому что прошел там всю школу.

На данный момент общаюсь только с Димой Ефремовым, мы иногда переписываемся. Сейчас у него травма — желаю скорейшего выздоровления.

Афиша "Зенит" — ЦСКА — это всегда большая игра. Она будет очень значимой с точки зрения турнирной борьбы. Но я бы не сказал, что матч с "армейцами" — это что-то мегаважное для меня лично.

Я выйду на поле и буду выкладываться на сто процентов, чтобы помочь своей команде выиграть. "Зениту" нужны три очка — это моя главная мотивация», — цитирует Караваева официальный сайт «Зенита». 0