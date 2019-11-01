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    «Зенит» установил ценник на Азмуна

    Футбол Трансферы Футбол России Зенит
    «Зенит» готов рассмотреть предложения по нападающему Сердару Азмуну. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    По информации источника, петербургский клуб не намерен расставаться c игроком зимой, однако готов проводить переговоры по трансферу иранца в летнее трансферное окно.

    Отмечается, что «сине-бело-голубые» хотят выручить за 24-летнего форварда не менее 35 миллионов евро.

    Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019 года за 12 миллионов евро.

    В текущем сезоне иранец провел 18 матчей за клуб, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. 0

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