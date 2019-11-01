«Зенит» установил ценник на Азмуна

готов рассмотреть предложения по нападающему. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, петербургский клуб не намерен расставаться c игроком зимой, однако готов проводить переговоры по трансферу иранца в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «сине-бело-голубые» хотят выручить за 24-летнего форварда не менее 35 миллионов евро.

Напомним, что Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019 года за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне иранец провел 18 матчей за клуб, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач. 0