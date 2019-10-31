Тедеско: Удивило то, что «Ростов» парковал автобус с первой минуты

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями после игры 1/8 финала Кубка России с(2:1).

«Счастливы, что прошли в следующий этап Кубка. Знали, что нас ждет непростая игра. Что "Ростов" — сильный соперник.

У этой команды есть план. Он знает, что делать, как действовать в любых ситуациях. Ожидали, что игра будет непростой.

Первый тайм сыграли терпеливо. Ждали момента. Хотели взломать зоны. К счастью, это удалось, Хотя было непросто. Ростов оборонялся глубоко.

"Ростов" — вторая команда лиги. У нее нет второго состава. Что есть? Много качества. Много мощи. Много физики. Просто машина. Это круто.

Нас не удивляет состав. Немного удивило то, что ребята парковали автобус с первой минуты. Вот это стало сюрпризом

В первом тайме мы много владели мячом. Но после нашего первого гола "Ростов" включил прессинг, и контроль мяча мы утратили. А после 80-й минуты накатила усталость.

Думаю, это случилось из-за очень интенсивного матча против "Локо". И все равно считаю, что мы действовали хорошо.

При определении состава надо применять комплексный подход. 15-20 процентов это соперник, от него пляшем. Важен и недельный микроцикл.

Завтра — все с нуля. У всех ребят есть шанс показать себя. И, наконец, смотрим на предыдущие матчи», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0