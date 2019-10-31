Ларссон и Бакаев сыграют против «Ростова» с первых минут

Йордан Ларссон
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Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.
Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Долгов, Шомуродов.