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    Ларссон и Бакаев сыграют против «Ростова» с первых минут

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Ростов
    Стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на матч 1/8 финала Кубка России по футболу.

    Йордан Ларссон
    Йордан Ларссон

    Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.

    «Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.

    Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Долгов, Шомуродов.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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