«Спартак» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

Счет в матче на 43-й минуте открыли хозяева. Джикия с левого края сделал проникающую передачу в штрафную, Джордан Ларссон на рывке оторвался от Вилюша и в касание пробил точно в дальний угол.

На 59-й минуте прошла скоростная атака «Спартака», Бакаев пробил из штрафной после скидки Понсе — Песьяков отразил мяч, а Ларссон первым успел на добивание.

«Ростов» отквитал один мяч на 87-й минуте. Шомуродов ускорился по центру и сделал передачу в штрафную, Долгов продвинулся вперёд и пробил в дальний угол — Максименко не дотянулся.

Отыграться ростовчане не сумели. «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.