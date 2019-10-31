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    «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел на ЦСКА в Кубке России

    «Спартак» — «Ростов»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Спартак Ростов
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

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    Счет в матче на 43-й минуте открыли хозяева. Джикия с левого края сделал проникающую передачу в штрафную, Джордан Ларссон на рывке оторвался от Вилюша и в касание пробил точно в дальний угол.

    На 59-й минуте прошла скоростная атака «Спартака», Бакаев пробил из штрафной после скидки Понсе — Песьяков отразил мяч, а Ларссон первым успел на добивание.

    «Ростов» отквитал один мяч на 87-й минуте. Шомуродов ускорился по центру и сделал передачу в штрафную, Долгов продвинулся вперёд и пробил в дальний угол — Максименко не дотянулся.

    Отыграться ростовчане не сумели. «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (1:0)
    Голы: Ларссон, 43 (1:0). Ларссон, 59 (2:0). Долгов, 87 (2:1)«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин (Мельгарехо, 74), Жиго, Джикия, Кутепов, Айртон (Рассказов, 88), Ларссон, Умяров, Крал, Бакаев, Понсе (Шюррле, 77)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Чистяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Саплинов, Глебов, Попов (Байрамян, 66), Зайнутдинов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71)Предупреждения: Понсе, 28. Айртон, 45. Зайнутдинов, 53. Джикия, 73
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