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    «Оренбург» вылетел из Кубка России

    «Оренбург» — «Химки»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Оренбург Химки
    «Оренбург» потерпел поражение от «Химок» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:2.

    Гости вышли вперед уже на 1-й минуте благодаря точному удару Артема Поляруса. Спустя двадцать минут тот же Полярус оформил дубль.

    Хозяева ответили единственным голом в исполнении Джордже Деспотовича на 50-й минуте.

    Кубок России. 1/8 финала
    «Оренбург» — «Химки» — 1:2 (0:2)
    Голы: Полярус, 1 (0:1). Полярус, 21 (0:2). Деспотович, 50 (1:2)«Оренбург»: Климович, Сиваков (Фамейе, 67), Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Черных, Аюпов (Липовой, 84), Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович«Химки»: Хомич, Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин, Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус (Мендель, 58), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85)Предупреждения: Почивалин, 15. Рикарду Алвеш, 26. Дядюн, 28. Терехов, 59. Деспотович, 80. Барков, 81. Трошечкин, 90+1

    В четвертьфинале «Химки» сыграют с победителем пары «Торпедо» — «Балтика». 0

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