«Оренбург» — «Химки»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
ФК «Оренбург»
Встреча, которая прошла на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:2.
Гости вышли вперед уже на 1-й минуте благодаря точному удару Артема Поляруса. Спустя двадцать минут тот же Полярус оформил дубль.
Хозяева ответили единственным голом в исполнении Джордже Деспотовича на 50-й минуте.
Кубок России. 1/8 финала
«Оренбург» — «Химки» — 1:2 (0:2)
Голы: Полярус, 1 (0:1). Полярус, 21 (0:2). Деспотович, 50 (1:2)«Оренбург»: Климович, Сиваков (Фамейе, 67), Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Черных, Аюпов (Липовой, 84), Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович«Химки»: Хомич, Гапон, Почивалин, Данилкин, Филин, Нетфуллин, Корян, Трошечкин, Полярус (Мендель, 58), Дядюн (Скворцов, 55), Барков (Конате, 85)Предупреждения: Почивалин, 15. Рикарду Алвеш, 26. Дядюн, 28. Терехов, 59. Деспотович, 80. Барков, 81. Трошечкин, 90+1
В четвертьфинале «Химки» сыграют с победителем пары «Торпедо» — «Балтика». 0