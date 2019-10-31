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    «Бавария» подыскивает сменщиков Ковачу

    Футбол Футбол Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может покинуть свой пост уже в ближайшее время, сообщает Sport1.

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    По информации источника, руководство мюнхенского клуба недовольно работой наставника, а также качеством игры в матче второго раунда Кубка Германии с «Бохумом» (2:1).

    Кроме того, многие футболисты немецкой команды видят в нем человека, который не способен вести команду за собой и часто принимает нелогичные кадровые решения.

    Отмечается, что мюнхенцы хотели бы видеть во главе команды наставника «Аякса» Эрика тен Хага, который уже работал в системе клуба, но с молодежной командой. Также претендентом является аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм». 0

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