Карпин: Всем доволен, кроме результата

Главный тренер «Ростова»высказал мнение о матче со(1:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Жалею ли, что не выпустил Шомуродова и Байрамяна с первых минут? Нет, не жалею абсолютно. Доволен командой и футболистами. Понятно, что все игры хочется выигрывать.

Моментов, кроме первых минут, не было, "Спартак" не знал, что делать. Из-за индивидуальных ошибок пропустили. План на игру в целом работал.

Травм особых нет, плюс-минус свежими будут все игроки, которых мы планировали на "Краснодар". Всем доволен, кроме результата.

Вылет из кубка — удар для нас? Если бы это был удар, был бы другой состав», — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». 0