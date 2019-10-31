Карпин: Всем доволен, кроме результата

Валерий Карпин
«Ростов»
«Жалею ли, что не выпустил Шомуродова и Байрамяна с первых минут? Нет, не жалею абсолютно. Доволен командой и футболистами. Понятно, что все игры хочется выигрывать.
Моментов, кроме первых минут, не было, "Спартак" не знал, что делать. Из-за индивидуальных ошибок пропустили. План на игру в целом работал.
Травм особых нет, плюс-минус свежими будут все игроки, которых мы планировали на "Краснодар". Всем доволен, кроме результата.
Вылет из кубка — удар для нас? Если бы это был удар, был бы другой состав», — сказал Карпин в эфире канала «Матч премьер». 0