Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер в Англии

Главный тренерявляется самым высокооплачиваемым специалистом в Англии среди всех видов спорта, сообщает The Sun.

По информации источника, зарплата испанца составляет 20 миллионов фунтов стерлингов в год. На втором месте располагается Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», 8,5 миллиона), третью строчку занимает Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед», 7,5 миллиона).

В пятерку входят Юрген Клопп («Ливерпуль») и исполнительный директор команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфф. Оба зарабатывают по 7 миллионов.

Замыкают рейтинг наставник сборной Англии по регби Эдди Джонс (750 тысяч фунтов в год) и тренер англичан по крикету Тревор Бэйлисс (450 тысяч фунтов). 0