Йерро: Рауль готов тренировать «Реал»

Фернандо Йерро
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«У Рауля есть все необходимое, чтобы стать тренером мадридского "Реала". Нам всем говорили, когда мы были игроками, что Рауль был другим.
Это был мальчик с широко открытыми глазами, у которого было много энтузиазма и уровень стремления и амбиций был намного выше, чем обычно. Мы все понимали, что он из себя представляет и кем он станет», — цитирует Йерро Marca.
В настоящее время Рауль успешно работает со вторым составом «сливочных».
Отмечается, что руководство «Реала» не вполне довольно выступлениями команды под руководством Зидана в его второй период и может вскоре расстаться с ним. 0