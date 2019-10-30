Йерро: Рауль готов тренировать «Реал»

Бывший главный тренер сборной Испанииуверен, что его бывший партер по «Реалу» Рауль готов работать главным тренером мадридской команды.

«У Рауля есть все необходимое, чтобы стать тренером мадридского "Реала". Нам всем говорили, когда мы были игроками, что Рауль был другим.

Это был мальчик с широко открытыми глазами, у которого было много энтузиазма и уровень стремления и амбиций был намного выше, чем обычно. Мы все понимали, что он из себя представляет и кем он станет», — цитирует Йерро Marca.

В настоящее время Рауль успешно работает со вторым составом «сливочных».

Отмечается, что руководство «Реала» не вполне довольно выступлениями команды под руководством Зидана в его второй период и может вскоре расстаться с ним. 0