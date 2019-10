«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел в финал МЛС

проигралв матче 1/2 финала со счетом 1:3. Дублем в составе победителей отметился перуанец Рауль Руидиас.

Второй финалист определится во встрече «Торонто» — «Атланта», которая состоится в ночь со среды на четверг.

Напомним, «Лос-Анджелес» переиграл в 1/4 финала «ЛА Гэлакси» (5:3).

FINAL. For the third time in four years, the Seattle Sounders have won the Western Conference!

⚽️ LAFC — Atuesta 17'

⚽️ SEA — Ruidíaz (Lodeiro, Morris) 22'

⚽️ SEA — Lodeiro (Jones) 26'

⚽️ SEA — Ruidíaz (Lodeiro) 64' #MLSCupPlayoffs x #SoundersMatchday pic.twitter.com/1NkxCsp6lJ