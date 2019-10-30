Черчесов не исключил своего ухода из сборной после Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нюансах своего контракта с РФС, который заключен до 2020 года.

«Здесь, как говорится, есть нюансы. Соглашение подписано по схеме "два плюс два". О чемпионате мира в Катаре мы сейчас не думаем.

Есть конкретная задача — хорошо выступить на чемпионате Европы. Тренер как барьерист, должен думать не о последнем барьере, а о ближайшем. Перспектива будет, если выполнять текущие задачи.

Есть перспективные футболисты, которые через два года могут заиграть в основном составе. Если ставить их на решающие матчи сейчас, результат будет под угрозой.

За перспективной молодежью мы следим, но всему свое время. Когда Александр Головин был готов выступать за национальную команду, он не приглашался в молодежную — сразу стал у нас основным игроком. Если подобные игроки появятся — сразу позовем их.

Не готов дать прогноз, подойдет ли к чемпионату мира в Катаре сборная России более сильной, чем к ЧМ-2018. Будь я начинающим тренером, мог многое рассказать, а в 2022 году все бы смеялись.

Перспективные игроки у нас есть, но карьера зачастую зависит от травм, переходов, личной жизни...

Бывает, человек не забил из выгодной позиции в важном матче, не справился с психологическим давлением — и карьера пошла под откос.

Нельзя нарисовать план и просто следить за его выполнением — на нашем уровне от нюансов зависит очень многое», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0