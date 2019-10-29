Семак — лучший тренер РПЛ в октябре

Главный тренер «Зенита»признан лучшим тренером российской Премьер-лиги в октябре, сообщает пресс-служба лиги.

За Семака единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков, которое проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети «Вконтакте», специалист набрал 59,9% голосов.

В минувшем месяце «сине-бело-голубые» под руководством Семака провели три матча, победив в гостях «Урал» (3:1), разгромив в родных стенах «Ростов» (6:1), а также обыграв на чужом поле «Крылья Советов» (2:0).

На звание лучшего тренера также претендовали Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»). 0