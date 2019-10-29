ПСЖ хочет выкупить Икарди у «Интера»

намерен выкупить нападающего, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство французской команды активизирует переговоры с представителями миланцев в период с декабря по январь, чтобы прийти к соглашению о переходе Икарди на постоянной основе.

Напомним, арендное соглашение аргентинского футболиста с ПСЖ рассчитано до 30 июня 2020 года и у парижан есть опция выкупа аргентинца за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в четырех матчах французской Лиги 1, записал на свой счет четыре гола и сделал одну результативную передачу. 0