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    Гиггз: Сульшеру нужно время

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался по поводу ситуации, в которую попала команда и ее наставник Уле-Гуннар Сульшер. Он считает, что норвежцу нужно время и деньги, чтобы создать хороший коллектив.

    Райан Гиггз
    Райан Гиггз

    «"Манчестер Юнайтед" не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.

    Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Уле это признает.
    У Уле есть Аарон Уан-Биссака, Дэниэл Джеймс и Харри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.

    Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу.

    Уле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно», — сказал Гиггз в беседе с представителем United Stand. 0

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