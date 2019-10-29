Гиггз: Сульшеру нужно время

Бывший футболиствысказался по поводу ситуации, в которую попала команда и ее наставник. Он считает, что норвежцу нужно время и деньги, чтобы создать хороший коллектив.

«"Манчестер Юнайтед" не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.

Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Уле это признает.

У Уле есть Аарон Уан-Биссака, Дэниэл Джеймс и Харри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.

Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу.

Уле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно», — сказал Гиггз в беседе с представителем United Stand. 0