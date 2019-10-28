Роналду: Моя цель — оставаться молодым, при этом взрослея

Португальский футболистрассказал о своем отношении к футболу, а также о главной цели на данный момент. Интервью форвардаопубликовано в France Football.

«Когда мне было, 19-20 лет я понял, что футбол — это цифры, титулы, рекорды и голы.

Чтобы стать настоящим бомбардиром, во-первых, нужен талант. Без него не получится. Во-вторых, без труда талант бесполезен. Ничего не падает с неба. Я бы никогда не добился того, что у меня, если бы не трудился. 700 голов — это впечатляющая цифра. Я горжусь этим достижением еще сильнее потому, что немногим игрокам оно покорилось.

Моя цель — оставаться молодым, при этом взрослея. Я хочу быть конкурентоспособным как можно дольше. Покажите мне моего ровесника, который играет на этом же уровне в таком клубе как "Ювентус" », — сказал Роналду в своей беседе с журналистами. 0