Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России

30 октября (среда)
«Нижний Новгород» — «Шинник»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Сергей Французов (Москва).
«Урал» — «Арсенал»: судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Игорь Синер (Омск).
ЦСКА — «Уфа»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Зенит» — «Томь»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Ахмат» — «Луч»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
31 октября (четверг)
«Торпедо» — «Балтика»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Оренбург» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград). 0