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    Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

    Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
    Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России

    30 октября (среда)

    «Нижний Новгород» — «Шинник»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    «Урал» — «Арсенал»: судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Игорь Синер (Омск).

    ЦСКА — «Уфа»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    «Зенит» — «Томь»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    «Ахмат» — «Луч»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

    31 октября (четверг)

    «Торпедо» — «Балтика»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Оренбург» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Спартак» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград). 0

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