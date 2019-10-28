Сульшер назвал сроки возвращения Погба

Главный тренерназвал приблизительные сроки возвращения в строй полузащитника

«Я не думаю, что мы увидим снова Погба на поле до декабря. Ему нужно время, чтобы полностью восстановиться. Возможно, он сыграет в конце ноября против "Шеффилд Юнайтед". Но более вероятно, что его возвращение произойдет в декабре», — цитирует наставника Lequipe.

Напомним, Погба усугубил травму лодыжки в матче с лондонским «Арсеналом» (1:1), который состоялся 30 сентября. После этого 26-летний французский хавбек пропустил пять матчей во всех турнирах.

Всего в текущем сезоне Погба принял участие в шести матчах «МЮ», отдав в них две голевые передачи. 0