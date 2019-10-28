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    Лэмпард: Мы должны смириться с потерей Азара

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    Новый наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, как команде приходится играть без Эдена Азара. Специалист считает, что нынешний состав должен научиться играть без бельгийца.

    Эден Азар
    Эден Азар

    «Безусловно, потеря такого игрока — проблема. Эден имел отношение почти к 50% голов "Челси" в прошлом сезоне. Мы должны смириться с его потерей и искать возможности делать результат. У нас есть игроки, которые хотят забивать голы. Есть команда, которая способна быстро перемещать мяч. Мы стремимся атаковать.

    Конечно, нам нужно беспокоиться о том, как мы защищаемся. Но я хочу, чтобы мы оборонялись как можно выше. Я хочу, чтобы мы быстро двигали мяч с целью увеличения количества моментов. Мы усердно работаем над этим каждый день на тренировках, но это нелегко», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси». 0

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