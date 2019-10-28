ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни
  • 08:05
    • «Оклахома» разгромила «Голден Стэйт», «Лейкерс» обыграли «Шарлотт»
  • 01:34
    • «Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»
  • 01:26
    • ПСЖ разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили дубли
  • 22:22
    • Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила Бундеслигу
  • 22:15
    • «Рома» одержала победу над «Миланом»
    Все новости спорта

    Клопп: «Тоттенхэм» может доставить проблемы любой команде в мире

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о победе своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 10-м туре АПЛ.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «"Ливерпуль" начал неплохо, но в эпизоде с первым голом немного не повезло. "Тоттенхэм" начал хорошо обороняться и проводить невероятные контратаки. Но этот гол никак на нас не повлиял. Мы не нервничали, а просто следовали плану, делая все правильно.

    Соперник меня не удивил. Они могут доставить проблемы любой команде в мире. Мы владели мячом 70% времени, но для "Тоттенхэма" это нормально. Хочется, чтобы все игры такими были. Парни сделали свою работу.

    Мы создавали момент за моментом, а голкипер совершал один поразительный сейв за другим. В перерыве я сказал, что в этом матче есть только одна проблема — счет на табло. Мы выиграли игру и сделали это заслуженно», — приводит слова Клоппа BBC.

    После 10 туров «Ливерпуль» с 28 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (12 баллов) занимает 11-е место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезон
  • 26/10/2019 в 15:47
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Вальядолид»
  • 1.64
  • Завтра в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Нефтехимик» продлить свою победную серию?
  • «Нефтехимик» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • На «Мендисорросе» команды не будут форсировать события
  • «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Бавария» без промедлений возьмется за дело
  • «Бохум» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Коста Футбол Примера. «Севилья» одолела «Хетафе», «Атлетико» победил «Атлетик»Подробности матчей десятого тура чемпионата Испании по футболу 01:460
  • 21:49
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
  • 18:24
    • Дубль Ларссона помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»
  • 08:54
    • Фьолусон: С такими командами, как «Оренбург», играть всегда сложно
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА проиграл «Динамо»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:430
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Барселона» себе лидерство в Примере?
  • 2.96
    •
  • 08:38
    • Клопп: «Тоттенхэм» может доставить проблемы любой команде в мире
  • 08:23
    • Сульшер назвал сроки возвращения Погба
  • 07:03
    • Месси: У меня есть мечта поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»
    Бенджамин Чилвел Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «шпоры», «МанСити» обыграл «Астон Виллу», «Челси» победил «Бернли»Обзор матчей десятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 23:340
  • 21:00
    • «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил красную карточку
  • 20:47
    • «Салават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»
  • 20:39
    • ЦСКА по буллитам одолел «Авангард»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие