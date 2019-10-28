Клопп: «Тоттенхэм» может доставить проблемы любой команде в мире

Главный тренер «Ливерпуля»— о победе своей команды над «Тоттенхэмом» (2:1) в 10-м туре АПЛ.

«"Ливерпуль" начал неплохо, но в эпизоде с первым голом немного не повезло. "Тоттенхэм" начал хорошо обороняться и проводить невероятные контратаки. Но этот гол никак на нас не повлиял. Мы не нервничали, а просто следовали плану, делая все правильно.

Соперник меня не удивил. Они могут доставить проблемы любой команде в мире. Мы владели мячом 70% времени, но для "Тоттенхэма" это нормально. Хочется, чтобы все игры такими были. Парни сделали свою работу.

Мы создавали момент за моментом, а голкипер совершал один поразительный сейв за другим. В перерыве я сказал, что в этом матче есть только одна проблема — счет на табло. Мы выиграли игру и сделали это заслуженно», — приводит слова Клоппа BBC.

После 10 туров «Ливерпуль» с 28 очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (12 баллов) занимает 11-е место. 0