Вальверде покинет «Барселону» по окончанию сезона

Как сообщает AS, нынешний наставникуйдет из клуба в конце текущего сезона.

Вальверде имеет контракт с «каталонцами», подписанный до 2020 года. В нем прописана опция продления на один сезон, однако стороны не будут это обсуждать. Испанец уйдет из команды даже в том случае, если «блауграна» выиграют Лигу чемпионов.

Отметим, что Вальверде за все время работы в клубе не побеждал с в ЛЧ.

Что касается кандидатов на пост главного тренера «Барселоны», то здесь пока что выделяют Марка ванн Боммела и Рональда Кумана. Оба работают с голландскими командами. Первый возглавляет ПСВ, а второй тренирует сборную Нидерландов. 0