Семак: Хотелось бы забивать больше

Главный тренерпрокомментировал победу надв 14-м туре РПЛ.

«Хороший матч. Хорошо провели первый тайм, создали много моментов, но нужно забивать больше. Когда счет 1:0, то всегда присутствует нервозность. Но за исключением одного отскока не позволили ничего создать у своих ворот. Так что счет закономерен. Хотелось бы просто забивать больше и раньше, чтобы не волноваться в концовке», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

«Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут», — также отметил тренер.

Напомним, «Зенит» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Юрия Жиркова и Артема Дзюбы. 0