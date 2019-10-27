ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Сочи»Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
  • 17:23
    • ФНЛ: выездные победы «Химок» и «Ротора» и другие результаты
  • 16:00
    • «Зенит» на выезде обыграл «Крылья»
  • 15:44
    • ЦСКА — «Динамо»: известны стартовые составы команд
  • 15:32
    • «Локомотив» и «Спартак» определились с составами на дерби
  • 09:22
    • Вальверде покинет «Барселону» по окончанию сезона
    Все новости спорта

    Семак: Хотелось бы забивать больше

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергея Семака прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Хороший матч. Хорошо провели первый тайм, создали много моментов, но нужно забивать больше. Когда счет 1:0, то всегда присутствует нервозность. Но за исключением одного отскока не позволили ничего создать у своих ворот. Так что счет закономерен. Хотелось бы просто забивать больше и раньше, чтобы не волноваться в концовке», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер», передает «Спорт-Экспресс».

    «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут», — также отметил тренер.

    Напомним, «Зенит» одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Юрия Жиркова и Артема Дзюбы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей
  • 24/10/2019 в 02:24
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Спартак»
  • 1.81
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Локомотив» лидерство после московского дерби?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Оставит ли ЦСКА «Динамо» в зоне вылета?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Продлит ли «Наполи» серию победу над СПАЛом?
  • СПАЛ — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лестер» одержал крупнейшую выездную победу в АПЛ Футбол «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезонРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Лестер» Вчера в 15:470
  • 17:05
    • «Болонья» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию
  • 16:52
    • Семак: Хотелось бы забивать больше
  • 16:37
    • «Сибирь» в овертайме одолела «Магнитку»
    Давид Луис Футбол Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтисьСобираем символическую команду из тех игроков, которые не подходят под стандартное описание для своих позиций Вчера в 15:440
  • Экспресс дня

  • Чего ждать от старта недели в КХЛ?
  • 4.36
    •
  • 16:21
    • «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Сельтой»
  • 11:14
    • Эмери: Думаю, сейчас не время говорить об Озиле
  • 10:56
    • Сульшер: Переходный период пойдет на пользу молодым игрокам
    Бенджамин Чилвел Футбол АПЛ. «Лестер» разгромил «Саутгемптон», «МанСити» обыграл «Астон Виллу», «Челси» победил «Бернли»Обзор матчей десятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:060
  • 08:33
    • Нобоа: В перерыве наш тренер сильно ругался
  • 10:50
    • Гвардиола: Окажемся в зоне вылета, если будем играть, как в первом тайме с «Астон Виллой»
  • 10:31
    • Клопп: «Тоттенхэм» может использовать результат финала ЛЧ как мотивацию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие