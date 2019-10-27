Нобоа: В перерыве наш тренер сильно ругался

Полузащитник клубарассказал о том, как для команды прошел матч с. Игрок дал интервью каналу «Матч ТВ».

«Думаю, первый тайм "Ростов" сыграл лучше, чем мы. Во второй половине встречи мы выглядели получше, создали три-четыре отличных момента. Но затем пропустили второй мяч.

Что обсудили в перерыве? Конечно, наш тренер сильно ругался. Во втором тайме перестроились, я больше шёл вперёд. Нужно сделать выводы и следующие матчи проводить так, как мы сыграли с "Ростовом" вторые 45 минут.

Очень приятно приезжать сюда, в Ростове новый стадион, отличная атмосфера, очень много болельщиков на трибунах. Здесь я провёл замечательные годы, выступал в Лиге чемпионов.

Будет ли "Ростов" в чемпионской гонке до конца? Думаю, что да. Это сильная команда с хорошими футболистами и главным тренером», — приводит слова игрока «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ». 0