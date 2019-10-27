«Локомотив» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Гжегож Крыховяк
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«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.
Начало встречи — в 16:30 мск.
Коэффициент на победу «Локо» — 1,96, на ничью — 3,54, а на победу «Спартака» — 3,90.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0