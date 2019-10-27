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    «Локомотив» и «Спартак» определились с составами на дерби

    «Локомотив» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч 14-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 27 октября, на «РЖД Арене».

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Крал, Понсе.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Мирзов, Гулиев, Зобнин, Игнатов, Тиль, Ларссон.

    Начало встречи — в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Локо» — 1,96, на ничью — 3,54, а на победу «Спартака» — 3,90.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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