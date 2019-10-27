«Крылья Советов» — «Зенит»: счет матча — 0:2, обзор голов

В рамках 14-го тура РПЛна выезде играл с. Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Зенит» мог выходить вперед на 14-й минуте, но после удара Себастьяна Дриусси хозяев спасла перекладина.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Угловой у ворот «Крыльев» завершился ударом Юрия Жиркова с лета под перекладину.

В концовке встречи «Зенит» удвоил преимущество. Контратака питерцев завершилась голом Артема Дзюбы после паса Сердара Азмуна.

«Зенит» набрал 32 очка и после своего матча возглавляет таблицу РПЛ. У «Крыльев» — 17 очков и седьмая позиция.