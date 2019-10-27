«Крылья Советов» — «Зенит»: счет матча — 0:2, обзор голов

«Крылья» — «Зенит»
«Зенит»
«Зенит» мог выходить вперед на 14-й минуте, но после удара Себастьяна Дриусси хозяев спасла перекладина.
Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Угловой у ворот «Крыльев» завершился ударом Юрия Жиркова с лета под перекладину.
В концовке встречи «Зенит» удвоил преимущество. Контратака питерцев завершилась голом Артема Дзюбы после паса Сердара Азмуна.
«Зенит» набрал 32 очка и после своего матча возглавляет таблицу РПЛ. У «Крыльев» — 17 очков и седьмая позиция.
РПЛ. 14-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)
Голы: Жирков, 28 (0:1). Дзюба, 90+3 (0:2)«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Комбаров, Канунников (Терехов, 87), Антон (Кабутов, 60), Гацкан, Мияйлович, Зиньковский (Радонич, 77), Соболев«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Иванович, Жирков (Сутормин, 88), Кузяев (Дзюба, 64), Барриос, Дуглас Сантос, Оздоев, Дриусси (Мак, 78), АзмунПредупреждения: Караваев, 23. Мияйлович, 67. Комбаров, 85