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    «Краснодар» и «Оренбург» объявили стартовые составы

    «Краснодар» — «Оренбург»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга» на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня, 27 октября.

    Магомед Шапи-Сулейманов
    Магомед Шапи-Сулейманов

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Уткин, Фернандеш, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов.

    Запасные: Крицюк, Спаич, Камболов, Стоцкий, Кайю, Намли, Игнатьев. Берг.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.

    Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамайе.

    Начало — в 19:00 мск.

    Коэффициент на победу «Краснодара» — 1,54, на ничью — 4,15, на победу «Оренбурга» — 6,25.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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