«Краснодар» — «Оренбург»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 14-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня, 27 октября.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес, Уткин, Фернандеш, Олссон, де Вильена, Ари, Сулейманов.

Запасные: Крицюк, Спаич, Камболов, Стоцкий, Кайю, Намли, Игнатьев. Берг.

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамайе.

Начало — в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Краснодара» — 1,54, на ничью — 4,15, на победу «Оренбурга» — 6,25.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0