«Краснодар» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

На 32-й минуте матча счет открыл нападающий гостей Джордже Деспотович. Алвеш и Рогич в штрафной отыгрались в стеночку, Филип в дальний угол ворот нанёс удар, Рамирес мяч у линии ворот отбил, но прямо на ногу Деспотовичу, который без помех добавил в цель.

На 43-й минуте Мануэл Фернандеш после передачи Магомеда-Шапи Сулейманова восстановил равенство. Шапи в штрафую покатил мяч, Фернандеш внешней пробил в ближний угол ворот, который не успел перекрыть вратарь.

На 80-й минуте вышедший на замену нападающий «Краснодара» Маркус Берг получил прямую красную карточку за опасный подкат против Даниэля Мишкича.

«Краснодар» набрал 28 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» сохранил 12-ю строчку, у него 15 очков.

В следующем туре «Краснодар» 3 ноября сыграет с «Ростовом» на своем поле, а «Оренбург» отправится в гости к «Уралу», с которым сыграет 4 ноября.