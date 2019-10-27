Гол в концовке принес «Динамо» победу над ЦСКА

В рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги состоялось московское дерби между

Динамовцы одержали победу со счетом 1:0.

ЦСКА мог выйти вперед на 22-й минуте, но Никола Влашич не реализовал пенальти. Мяч после удара полузащитника прошел рядом со штангой.

Победный мяч был забит на 85-й минуте. Роман Нойштедтер выполнил пас из глубины, Клинтон Н'Жи выбежал из-за спины Хердура Магнуссона и пробил точно в угол.

После этой победы «Динамо» набрало 14 очков и поднялось на 12-е место в РПЛ. У ЦСКА — 26 очков и пятая строчка.