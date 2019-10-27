ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль Ньигес и Альваро МоратаМагия от Корреа, провал Уильямса и возвращение «Атлетико» в чемпионскую гонку
  • 18:24
    • Дубль Ларссона помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»
  • 18:43
    • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» огласили составы
  • 18:31
    • Гол в концовке принес «Динамо» победу над ЦСКА
  • 18:13
    • «Гранада» победила «Бетис» и вышла в лидеры Примеры
  • 17:23
    • ФНЛ: выездные победы «Химок» и «Ротора» и другие результаты
    Все новости спорта

    Гол в концовке принес «Динамо» победу над ЦСКА

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги состоялось московское дерби между ЦСКА и «Динамо».

    ЦСКА — «Динамо»
    ЦСКА — «Динамо»

    Динамовцы одержали победу со счетом 1:0.

    ЦСКА мог выйти вперед на 22-й минуте, но Никола Влашич не реализовал пенальти. Мяч после удара полузащитника прошел рядом со штангой.

    Победный мяч был забит на 85-й минуте. Роман Нойштедтер выполнил пас из глубины, Клинтон Н'Жи выбежал из-за спины Хердура Магнуссона и пробил точно в угол.

    После этой победы «Динамо» набрало 14 очков и поднялось на 12-е место в РПЛ. У ЦСКА — 26 очков и пятая строчка.

    РПЛ. 14-й тур
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)
    Гол: Н'ЖиНереализованный пенальти: Влашич, 22 (мимо)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов (Шарлия, 82), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Ахметов (Сигурдссон, 58), Чалов«Динамо»: Шунин, Морозов, Плиев, Рыков, Ордец, Рауш, Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Панченко (Хильемарк, 68), Шиманьски (Н'Жи, 80), ИгбунПредупреждения: Бийол, 9. Нойштедтер, 29. Каборе, 58
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
  • 01:19
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Оренбург»
  • 1.65
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Аякс» лидерство в Эредивизи?
  • «Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Станет ли «Краснодар» на победный путь?
  • «Краснодар» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Ожидать ли нам результативный матч на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ростов» — «Сочи» Футбол Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в ПитереРеакция спортивных СМИ на победу «Ростова» над «Сочи» 01:190
  • 18:15
    • «Краснодар» и «Оренбург» объявили стартовые составы
  • 17:05
    • «Болонья» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию
  • 16:52
    • Семак: Хотелось бы забивать больше
    «Лестер» одержал крупнейшую выездную победу в АПЛ Футбол «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезонРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Лестер» Вчера в 15:470
  • Экспресс дня

  • Чего ждать от старта недели в КХЛ?
  • 4.36
    •
  • 19:16
    • «Ренн» вырвал победу у «Тулузы»
  • 19:00
    • «Ньюкасл» упустил победу над «Вулверхэмптоном»
  • 16:37
    • «Сибирь» в овертайме одолела «Магнитку»
    Давид Луис Футбол Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтисьСобираем символическую команду из тех игроков, которые не подходят под стандартное описание для своих позиций Вчера в 15:440
  • 16:21
    • «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Сельтой»
  • 09:01
    • Слуцкий о Базуре: Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба
  • 08:55
    • «Дженоа» установила новый рекорд Серии А
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие