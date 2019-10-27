Гол в концовке принес «Динамо» победу над ЦСКА

ЦСКА — «Динамо»
ЦСКА
Динамовцы одержали победу со счетом 1:0.
ЦСКА мог выйти вперед на 22-й минуте, но Никола Влашич не реализовал пенальти. Мяч после удара полузащитника прошел рядом со штангой.
Победный мяч был забит на 85-й минуте. Роман Нойштедтер выполнил пас из глубины, Клинтон Н'Жи выбежал из-за спины Хердура Магнуссона и пробил точно в угол.
После этой победы «Динамо» набрало 14 очков и поднялось на 12-е место в РПЛ. У ЦСКА — 26 очков и пятая строчка.
РПЛ. 14-й тур
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Н'ЖиНереализованный пенальти: Влашич, 22 (мимо)ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Карпов (Шарлия, 82), Дивеев, Магнуссон, Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Бийол, Влашич, Ахметов (Сигурдссон, 58), Чалов«Динамо»: Шунин, Морозов, Плиев, Рыков, Ордец, Рауш, Нойштедтер, Каборе (Юсупов, 65), Панченко (Хильемарк, 68), Шиманьски (Н'Жи, 80), ИгбунПредупреждения: Бийол, 9. Нойштедтер, 29. Каборе, 58