ЦСКА — «Динамо»: составы, коэффициенты, онлайн

Федор Чалов
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Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Щенников, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Лукас Сантос, Нисимура.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.
Коэффициент на победу ЦСКА — 1,83, на ничью — 3,58, на победу «Динамо» — 4,50.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0