ЦСКА — «Динамо»: составы, коэффициенты, онлайн

объявили составы на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги, который пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве сегодня, 27 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Ахметов, Обляков, Бистрович, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Шарлия, Набабкин, Кучаев, Тикнизян, Сигурдссон, Лукас Сантос, Нисимура.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Обольский, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

Коэффициент на победу ЦСКА — 1,83, на ничью — 3,58, на победу «Динамо» — 4,50.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0