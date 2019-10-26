Тедеско не боится «Локомотив» и готов дать ему бой

Главный тренер «Спартака»поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 14-м туре чемпионата России.

«Надеюсь, все игроки примут наши идеи. После двух недель работы с командой могу сказать, что каждый открыт для диалога. Мы стараемся все обсуждать.

Если бы я не верил в эту команду и не видел в ней потенциала, то мог бы просто отказаться от предложения ее возглавить. Но я доверяю этим игрокам. У них огромные перспективы для роста.

Рассказов, Айртон, Умяров, Тиль, Крал. Все эти и другие ребята молоды, им есть куда расти, и это здорово. У нас отличный коллектив!

Джикия — наш капитан, и завтра он точно будет играть. Что касается остальных, то я не могу сказать наверняка, кто выйдет. Будем отталкиваться от соперника и от конкретных задач на игру. Все готовы играть. Команда в хороших физических кондициях. В том числе Роман Зобнин, который вернулся на неделе к полноценным тренировкам и провел три или четыре занятия в общей группе.

"Локомотив" создал "Юве" достаточно проблем, защищался компактно и качественно. Не знаю, применят ли против нас подобную модель игры: все-таки сравнивать эти матчи вряд ли правильно. В чемпионате России "Локо" любит владеть мячом, для этого у команды есть такие сильные исполнители, как Крыховяк и Жоау Мариу.

За "Локо" не сыграют Антон Миранчук и Федор Смолов? У "Локомотива" много других игроков. Это качественная команда, которая заслуженно играет в Лиге чемпионов. Например, у них есть Эдер — сильный высокий игрок, который здорово цепляется за верховые мячи. Наверняка на него будут активно подавать. Но мы соперника не боимся и готовы дать бой.

Таблица никогда не врет. Сейчас "Спартак" находится во второй ее половине. Значит, команда не показала в прошлых матчах игры нужного уровня. Но мы сделаем все, чтобы исправить турнирное положение как можно скорее», — приводит слова Тедеско официальный сайт «Спартака». 0