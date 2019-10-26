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    Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

    «Ростов» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 14-го тура российской премьер-лиги «Ростов» одержал домашнюю победу над «Сочи» со счетом 2:0.

    «Ростов»
    «Ростов»

    Счет в матче был открыт на 41-й минуте. Попов от левого края штрафной заброс исполнил на угол вратарской, Ионов в касание скинул мяч чуть назад, а Ерёменко пробил из-под защитника точно под дальнюю штангу.

    А на 79-й минуте Ерёменко на правом краю штрафной получил передачу, ушёл чуть в центр и пробил, а мяч рикошетом от ноги Набиуллина отправился в ближний угол ворот «Сочи».

    «Ростов» набрал 29 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 13 баллами располагается на 13-й строчке.

    РПЛ. 14-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Сочи» — 2:0 (1:0)
    Голы: Еременко, 41 (1:0). Еременко, 79 (2:0)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Ионов (Саплинов, 75), И.Попов, Норманн (Глебов, 86), Еременко, Байрамян (Зайнутдинов, 63), Шомуродов«Сочи»: Джанаев, Калугин, Юрганов, Мевля, Набиуллин, Бурмистров (Бахтияров, 86), Померко, Нобоа, Цаллагов (Полоз, 76), Мостовой, А.Заболотный (Карапетян, 71)Предупреждения: И.Попов, 88. Глебов, 90+1
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