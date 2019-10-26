«Ростов» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 14-го тура российской премьер-лигиодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 41-й минуте. Попов от левого края штрафной заброс исполнил на угол вратарской, Ионов в касание скинул мяч чуть назад, а Ерёменко пробил из-под защитника точно под дальнюю штангу.

А на 79-й минуте Ерёменко на правом краю штрафной получил передачу, ушёл чуть в центр и пробил, а мяч рикошетом от ноги Набиуллина отправился в ближний угол ворот «Сочи».

«Ростов» набрал 29 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 13 баллами располагается на 13-й строчке.