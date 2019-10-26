«Барселона» начала работу по трансферу Лаутаро Мартинеса

усилила наблюдение за аргентинским нападающим миланского, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб установил контакт с окружением футболиста. Представители «Барселоны» уже несколько раз наблюдали за игрой форварда в матчах за «Интер» и сборную Аргентины. В «Барселоне» рассматривают Мартинеса в качестве возможного преемника уругвайского нападающего Луиса Суареса.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в восьми матчах итальянского национального чемпионата, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Мартинес перешел в «Интер» летом прошлого года из «Расинга» за 14 миллионов евро. 0