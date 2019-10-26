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    «Барселона» начала работу по трансферу Лаутаро Мартинеса

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    «Барселона» усилила наблюдение за аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает AS.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    По сведениям издания, каталонский клуб установил контакт с окружением футболиста. Представители «Барселоны» уже несколько раз наблюдали за игрой форварда в матчах за «Интер» и сборную Аргентины. В «Барселоне» рассматривают Мартинеса в качестве возможного преемника уругвайского нападающего Луиса Суареса.

    В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в восьми матчах итальянского национального чемпионата, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Мартинес перешел в «Интер» летом прошлого года из «Расинга» за 14 миллионов евро. 0

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