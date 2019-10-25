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    Уткин: Проблема ЦСКА заключается в Гинере

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    Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о проблемах ЦСКА.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Проблема ЦСКА на самом деле заключается в Гинере. Это не просто частный — это личный клуб. Да, Гинер никогда не был фактическим владельцем, он младший акционер, но он определял взаимоотношения внутри команды, то, как в ней все идет, что принято, а что нет, когда продавать Жо и не продавать Карвальо, какого цвета забор в Ватутинках.

    Именно этого сейчас нет. Система Гинера не работает, потому что это не система, не набор приемов и умений, это его личность. Гинеру 60 лет почти. Смена поколений в ЦСКА — это не замена ветеранов молодежью. Это уход тех, кто вместе с Гинером прошел все, и появление других, которые выросли в совершенно другом мире, не смотрели ни Гайдая, ни "Место встречи", а смотрели "Марвел", которого не знает Леннорыч. С ними, новыми, он так не сможет. Все остальное производное.

    Все проблемы Гончаренко — в коллективе. Он ведь не плохой, он умный, но ему не хватает президента-практика, который может сказать переутомленному или переслушавшему наставлений, все более и более раздраженному игроку что-то отеческое. Или совет. Или историю из жизни со значением. Вот тут износилось-то все», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0

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