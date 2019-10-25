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    Щенсны: Ожидаем сложную игру в Москве

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    Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о том, что, по его мнению, ждет команду в ответной игре с «Локомотивом». Слова поляка приводят «Известия».

    Войцех Щенсны
    Войцех Щенсны

    «В Москве будет очень тяжело. Как я сказал, "Локомотив" хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.

    "Локомотив" — очень хорошая команда. Её действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против "Байера" в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы», — заявил Щенсны. 0

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