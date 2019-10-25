Щенсны: Ожидаем сложную игру в Москве

Войцех Щенсны
globallookpress.com
«В Москве будет очень тяжело. Как я сказал, "Локомотив" хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.
"Локомотив" — очень хорошая команда. Её действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против "Байера" в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы», — заявил Щенсны. 0