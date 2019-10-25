Форвард «Ман Сити» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити»признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Английский футболист оформил хет-трик в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:1).

Помимо англичанина, на звание игрока недели претендовали форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, сделавший хет-трик и один голевой пас в матче с «Брюгге» (5:0), нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, дважды поразивший ворота «Локомотива» (2:1) и полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, дубль которого помог «Ливерпулю» разгромить «Генк» (4:1).

✨ Игрок недели в #ЛигаЧемпионов — Рахим Стерлинг! ✨

🌟 Форвард «Манчестер Сити» блеснул в домашнем матче с «Аталантой» 🌟 pic.twitter.com/dXML6KDaKt — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2019 г.

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