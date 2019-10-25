Скоулз: Озил может стать решением проблемы «Ман Юнайтед»

Goal.com опубликовал интервью бывшего полузащитника, который высказался касательно неудачной игры команды. Ветеран считает, что нынешнему МЮ не хватает баланса.

«Временами команда напоминает мне группу незнакомцев. Создаётся впечатление, что они раньше никогда друг с другом не играли. Нет никакой связи между полузащитниками и нападающими. У команды большие проблемы с пасом.

"Манчестер Юнайтед" можно попробовать взять игрока вроде Озила, который может связать линии. Он обладает отличной культурой паса. Озил может стать решением проблемы в краткосрочной перспективе», — заявил Пол Скоулз.

В клубе намерены значительно усилиться. Недавно «манкунианцы» заявили, что они собираются потратить более 200 млн евро на трансферы следующим летом. 0