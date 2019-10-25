Скоулз: Озил может стать решением проблемы «Ман Юнайтед»

«Временами команда напоминает мне группу незнакомцев. Создаётся впечатление, что они раньше никогда друг с другом не играли. Нет никакой связи между полузащитниками и нападающими. У команды большие проблемы с пасом.
"Манчестер Юнайтед" можно попробовать взять игрока вроде Озила, который может связать линии. Он обладает отличной культурой паса. Озил может стать решением проблемы в краткосрочной перспективе», — заявил Пол Скоулз.
В клубе намерены значительно усилиться. Недавно «манкунианцы» заявили, что они собираются потратить более 200 млн евро на трансферы следующим летом. 0