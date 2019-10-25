«Рубин» — «Урал»: составы, онлайн, прогноз

Стали известны стартовые составы казанскогоиз Екатеринбурга на матч 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.

Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный» сегодня, 25 октября, начало — в 19:30 мск.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0