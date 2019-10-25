Парфенов похвалил своих игроков за ничью с «Рубином»

Главный тренер «Урала»назвал закономерным результат матча с «Рубином» (0:0) в 14-м туре российской Премьер-лиги.

«Задача была сыграть организованно и дисциплинированно. "Рубин" неплохо играет дома, атакует. Нужно было плотно сыграть между линиями.

В первом тайме не все получалось, но акцентировали внимание в перерыве на ошибках. У нас были хорошие моменты, которые срывались из-за нашего технического брака. Понимали, что в Казани будет трудно, старались выполнять, что планировали.

Ребята молодцы, дотерпели. Результат закономерный. Ярослав Годзюр выручил нас в одном моменте, как и Юрий Дюпин выручил казанцев», — приводит слова Парфенова РИА Новости. 0