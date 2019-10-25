Adidas может вновь стать техническим спонсором «Локомотива»

ведет переговоры с Adidas, рассказал руководитель департамента спортивного маркетинга немецкой компании

Немецкий бренд спортивной одежды может стать техническим спонсором московского клуба, у которого до конца сезона-2020/21 действует контракт с Under Armour.

«Мы ведем переговоры с клубом. Сейчас считаем бизнес-кейсы. Пока у них есть контракт с Under Armour. Поэтому пока просто поверхностно общаемся», — заявил Савула в интервью «РБ-Бизнес».

Напомним, Adidas был экипировщиком «Локомотива» в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005—2010 и 2014–2018 годов. 0