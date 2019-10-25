«Арсенал» — «Витория»: счет матча 3:2, обзор голов

Лондонскийна своем поле вырвал победу у(3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе F.

В составе английской команды голами отметились Габриэл Мартинелли (32-я минута) и Николя Пепе (80, 90+2).

У португальского клуба отличились Маркус Эдвардс (8) и Бруно (36).

«Арсенал», имея в активе девять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы F. «Виктория», проиграв все три матча, занимает четвертое место.

В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» на своем поле переиграл бельгийский «Стандард» со счетом 2:1.

Во встрече группы А «Севилья» дома добилась победой над «Дюделанжем» — 3:0.

На 48-й минуте голом отметился аргентинский хавбек хозяев Франко Васкес.

Затем «Севилья» еще дважды поразила ворота соперника — отличились Васкес (75) и Мунир (78).

В матче группы Е французский «Ренн» потерпел домашнее поражение от «Клужа» — 0:1.

Уже на пятой минуте матча с поля был удален голкипер французов Эдуар Менди. Гости вышли вперед на девятой минуте после гола Чиприана Дяка.

В середине первой половины встречи форвард «Ренна» Мбайе Ньянг не сумел реализовать 11-метровый удар.

На 46-й минуте хозяева остались вдевятером — с поля был удален Эдуардо Камавинга.

На 82-й минуте в матче было зафиксировано еще одно удаление — поле покинул боснийский игрок «Клужа» Матео Сушич.

В другом матче группы Е «Селтик» на своем поле обыграл римский «Лацио» со счетом 2:1.

В составе итальянского клуба голом отметился Мануэль Лаццари (40-я минута).

У шотландской команды отличились Райан Кристи (67) и Кристофер Жюльен (89).

«Селтик» набрал семь очков и продолжает лидировать в группе Е. «Лацио» с тремя очками расположился на третьем месте.

Матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы состоятся 7 ноября. 0